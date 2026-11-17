Zonguldak’ta 2008 yılında kaybolduktan 2 yıl sonra barajda kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz’ın ölümüyle ilgili 3’ü tutuklu 4 sanık hakim karşısına çıktı. Sanıklardan biri, 4 kişi araçta alkol aldıklarını, bu sırada sızdığını uyandığında ise Yılmaz’ın öldürüldüğünü, cinayeti işlediği iddia edilen B.İ.'nin ise kendisine, "Olan oldu. Eşiyle olan aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti" dediğini iddia etti.

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar K.A., T.Y., E.İ.’nin yanı sıra başka suçtan tutuklu bulunan tutuksuz sanık İ.B. SEGBİS ile hazır bulunurken, tanıklar ve sanık yakınları ile avukatlar da yer aldı.

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Duruşmada söz verilen sanık K.A., "Kirpi Ahmet" lakaplı Ahmet Yılmaz ile 2004 yılından bu yana arkadaş olduklarını, bakır hırsızlığı suçu işlediklerini söyledi. K.A., olay günü Ahmet Yılmaz’ın eşi ile tartıştığını söyleyerek, "Bana eve gidip alkolleri alıp gelmemi istedi. Eşiyle tartıştığını, moralinin bozuk olduğunu, o sebeple alkolleri eve gidip benim almamı istedi. Dere kenarında alkol almaya devam ettik. Hava kararınca arabaya binip takıldığımız yere gittik, araçta alkol almaya devam ettik. Arabada Ahmet, ben, B.İ. (sanık E.İ'nin ölen ağabeyi) ve T.Y. vardı. Alkolün etkisiyle arabada sızmışım, T.Y. arabanın camına vurup bağırmaya başladı. Ahmet vücuduyla koltuğa yan yatmış vaziyetteydi. B.İ'ye sordum ne olduğunu, B.İ. bana, 'Olan oldu. Eşiyle olan aramızdaki ilişkiyi öğrendi. Ben onu öldürmeseydim, o beni öldürecekti' dedi. Sonrasında ne oldu bilmiyorum. Eve gittiğimde Ahmet hala aracın içinde duruyordu, sonrasında cesede ne yaptılar bilmiyorum" dedi.

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Diğer sanık T.Y. de, B.İ. ile arkadaşlık yapıp da korkmayan kimsenin olamayacağını söyleyerek K.A.’nın ifadelerinin kısmen doğru olduğunu söyledi. Tutuklu sanık E.İ. ise olay sırasında olay yerinde olmadığını, olayları olaydan sonra ölen ağabeyi B.İ.’den duyduğu kadarıyla anlattığını söyledi.

Duruşmada İ.E. de olayla alakası olmadığını, tanıklık yapan eski eşi İ.B. ise, "Boşanmak istediğimde beni tehdit etti. Ben İ.E'ye sen kimsin de adam öldüreceksin dediğimde, 'Baraja adam attık, bulamadılar' derdi. Beni tehdit etmek amaçlı bunları söylüyordu. Her şeyi abartarak anlattığı için böyle şeyi yapacağını tahmin etmiyordum" dedi.

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Duruşma dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ileri tarihe ertelenirken sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.