Vatandaşlar, yaya yolunda meydana gelen çöküntünün bir an önce giderilmesini ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını istedi.

Yol çalışmaları sırasında ağır tonajlı araçların geçişinin ardından yaya yolunun bir bölümünde çökme oluştu. Ortaya çıkan görüntü vatandaşların tepkisine neden olurken, bölgede yürüyen yayalar açısından da tehlike oluştu.

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