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        Kırmızı ışıkta geçen kamyonun araca çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu kavşaktan geçen hafif ticari araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı araç içi kamera görüntüsüne yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 20:56 Güncelleme:
        Kırmızı ışıkta geçen kamyonun araca çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde kırmızı ışıkta geçen hafriyat kamyonu kavşaktan geçen hafif ticari araca çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı araç içi kamera görüntüsüne yansıdı.

        Kaza, saat 15.30 sıralarında Alaplı-Ereğli kara yolunun Merve Altı mevkisinde meydana geldi. Alaplı istikametinden Ereğli Limanı’na taş taşıyan Tuncay K. idaresindeki 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçerek kavşakta Ahmet K. idaresindeki 34 GIT 671 plakalı hafifi ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet K. ile yanında bulunan İsmet Aydın F. yaralandı.

        Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza anı araç içi kamera görüntüsüne yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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