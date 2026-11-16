Kırmızı ışıkta geçen kamyonun araca çarptığı kaza kamerada: 2 yaralı

Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kaza anı araç içi kamera görüntüsüne yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Alaplı-Ereğli kara yolunun Merve Altı mevkisinde meydana geldi. Alaplı istikametinden Ereğli Limanı’na taş taşıyan Tuncay K. idaresindeki 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçerek kavşakta Ahmet K. idaresindeki 34 GIT 671 plakalı hafifi ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet K. ile yanında bulunan İsmet Aydın F. yaralandı.

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