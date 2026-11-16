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        Zonguldak'ta hafriyat kamyonu hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

        Zonguldak'ta hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:12 Güncelleme:
        Zonguldak'ta hafriyat kamyonu hafif ticari araçla çarpıştı: 2 yaralı

        Zonguldak'ta hafriyat kamyonu ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı, seyir halindeki başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

        Kaza, AlaplıEreğli kara yolu Merve Altı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı yönünden Ereğli Limanı'na taş taşıyan 12 ACB 465 plakalı hafriyat kamyonu, kırmızı ışıkta geçince Ereğli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yoluna dönmek isteyen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta bulunan Ahmet Y. ve İsmet K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Ereğli Limanı'na taş taşıyan hafriyat kamyonlarının yoğun olarak kullandığı güzergahta meydana gelen kazanın görüntüleri, başka bir aracın kamerasına yansıdı. Trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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