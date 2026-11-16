Sosyal medyada viral olan şarkının klibi Ereğli'de çekildi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde sosyal medyada viral olan şarkının klibinin çekimleri gerçekleştirildi.

Klibin çekim sürecine ilişkin bilgi veren Ege Kurtul, bu projenin kendisi için bir yolculuk olduğunu belirterek Ereğli'nin doğasından etkilendiğini ifade etti. Şarkıcı, "Çok güzel bir Karadeniz havası var, biz çok memnun olduk. Bugün hatta dalgaların içerisine girdik, çok güzel bir anı oldu bize de" dedi.

Şarkısının gördüğü ilgiden memnun olduğunu dile getiren şarkıcı, birçok kişinin eseri seslendirerek videolar çektiğini ve klibin yayına girmesini bekleyen bir kitle oluştuğunu söyledi.

Ereğli'ye ilk kez geldiğini ve bölgeyi çok sevdiğini belirten şarkıcı, klipte bir masal anlattıklarını aktardı.

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Ereğli'de çekim yapma fikrinin nasıl doğduğunu anlatan yapımcı Teksin Akbal, "Son videoda inanılmaz etkiledi beni. Sadece beni etkilediği için arayıp çok teşekkür ettim. Kimseyle de anlaşmadığını duyunca biz bir yola çıkalım mı dedik, öyle yola başladık" şeklinde konuştu.

Çekimleri tamamlanan klibin hafta sonu yayına gireceği öğrenildi.