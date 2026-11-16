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        Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 218 bin 865 oldu

        Zonguldak'ta ekim ayında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 865 olarak kayıtlara geçti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:51 Güncelleme:
        Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 218 bin 865 oldu

        Zonguldak'ta ekim ayında trafiğe kayıtlı toplam motorlu kara taşıtı sayısı 218 bin 865 olarak kayıtlara geçti.

        İllere göre motorlu kara taşıtları verilerine göre, Zonguldak'ta Ekim 2026 dönemi itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların türlerine göre dağılımı belli oldu. Açıklanan istatistiklere göre, il genelindeki toplam 218 bin 865 taşıtın en büyük kısmını 121 bin 18 adet ile otomobiller oluşturdu. Otomobilleri 43 bin 675 adet ile motosikletler ve 28 bin 676 adet ile kamyonetler izledi. Aynı dönemde Zonguldak'ta trafiğe kayıtlı 11 bin 317 traktör, 7 bin 98 kamyon, 4 bin 414 minibüs, bin 912 otobüs ve 755 özel amaçlı taşıt bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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