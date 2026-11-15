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        Çaycuma'da samanlık ve eski ev alev alev yandı

        Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kışla köyü İmamlar Mahallesi'nde Teyfik Kara'ya ait samanlıkta ve eski evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 01:20 Güncelleme:
        Çaycuma'da samanlık ve eski ev alev alev yandı

        Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Kışla köyü İmamlar Mahallesi’nde Teyfik Kara’ya ait samanlıkta ve eski evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

        Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek samanlık ve eski evi sardı. Alevlere müdahale etmek üzere Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 6 itfaiye aracıyla bölgeye sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatılırken, ambulans ve jandarma ekipleri de olay yerinden ayrılmayarak hazır bekledi. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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