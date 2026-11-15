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        Zonguldak'ta çökme riski bulunan boş bina yıkıldı

        Zonguldak'ta çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın yakınındaki boş bina yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 12:16 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çökme riski bulunan boş bina yıkıldı

        Zonguldak'ta çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın yakınındaki boş bina yıkıldı.

        Merkez ilçeye bağlı Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta, 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın çaprazında bulunan 2 katlı boş bina, kendiliğinden çöktü.

        Yıkılma riski nedeniyle bölgede daha önceden AFAD, polis ve zabıta ekipleri hazır beklerken, olayda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Ekipler, bariyerlerle kapatılan yolda yaya ve araç geçişine izin vermiyor.

        Çökmenin ardından Zonguldak Belediye Başkan Vekili Adil Bahadır, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

        Bahadır, gazetecilere, binanın olduğu yıkıldığını ve diğer binaya zarar vermediğini söyledi.

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        Belediye ekiplerinin yıkım öncesinde de önlem amacıyla olay yerinde bekleyişlerini sürdürdüğünü belirten Bahadır, "Kazasız, belasız çok şükür atlattık. Önlemleri alıyoruz. Arkadaşlar şimdi çalışmalara başlıyorlar. Büyük olasılıkla yarın da çalışmalarımızı yaptıktan sonra yolu da trafiğe açacağız." diye konuştu.

        Bahadır, yarın, yıkılan binanın enkazının önüne beton blokları yerleştireceklerini dile getirerek, "Binanın önüne gelen duvarları koyacağız koruma olarak. Oradan aşağı herhangi bir heyelan olduğu zaman eve zarar vermemesi anlamında. Arkadaki binalar için de tabii ki risk var. Şu anda hiçbir şekilde müdahale yapmıyoruz." ifadesini kullandı.

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        - Olay

        Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

        Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

        Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

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        Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

        Öte yandan, 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

        Zonguldak Valiliğinden 7 Kasım'da yapılan açıklamada, tehlike arz eden istinat duvarının, Zonguldak Belediyesi tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacağı bildirilmişti.

        3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyümüş, esneyen duvarın bir bölümü 11 Kasım'da, kalan kısmı da dün yıkılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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