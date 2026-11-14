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        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Ulusoy, gazetecileri ziyaret etti

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Alaplı ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 19:40 Güncelleme:
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Ulusoy, gazetecileri ziyaret etti

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Alaplı ilçesinde gazetecilerle bir araya geldi.

        Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Burçin Şolt'un da eşlik ettiği ziyarette Ulusoy, basın mensuplarıyla sohbet etti, soruları yanıtladı, önerileri dinledi.

        Ulusoy, gazetecilerin sorusu üzerine, yüksekokulun ilgili programlarından mezun olanların istihdamı üzerine Erdemir'le işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

        Ön görüşme yaptıklarını belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

        "Erdemir gibi güzide bir kuruluşumuzun ara eleman ihtiyacını karşılamak için yüksekokullarımızın sektörle ilgili programlarından mezun olanlara istihdam garantisi vermesini elbette arzu ederiz. Bu konuda işbirliği protokolü yapmak istiyoruz. Böyle bir işbirliği Erdemir'in kurumsal gücüne de güç katacaktır. Üniversitemiz, başka bir kurumla istihdam işbirliği yapmış, hatta kurum burs imkanı da sağlamıştır. Biz bu tür işbirliği protokollerini yaygınlaştırmak istiyoruz."

        Galeri
        Galeri

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