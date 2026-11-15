Zonguldak'ta şüpheli ölüm

Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Terminal mevkiinde belediyeye ait kullanılmayan bir kulübede Mustafa A.'nın cansız bedeni bulundu. Alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilen şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kullanılmayan kulübede bir şahıs ölü bulundu. Alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

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