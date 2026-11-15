Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta şüpheli ölüm

        Zonguldak'ta şüpheli ölüm

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde kullanılmayan kulübede bir şahıs ölü bulundu. Alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 22:04 Güncelleme:
        Zonguldak'ta şüpheli ölüm

        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde kullanılmayan kulübede bir şahıs ölü bulundu. Alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen şahsın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belli olacak.

        Edinilen bilgilere göre, Alaplı ilçesi Karşıyaka Mahallesi Terminal mevkiinde belediyeye ait kullanılmayan bir kulübede Mustafa A.'nın cansız bedeni bulundu. Alkol zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edilen şahsın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        USS Theodore Roosevelt Orta Doğu'ya ulaşmak üzere
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Kenan Yıldız'dan kötü haber!
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Biden'dan Netanyahu itirafı: Aramızda pek güven yoktu
        Sürpriz nikah
        Sürpriz nikah
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        Lang için Galatasaray devreye giriyor!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı

        Benzer Haberler

        Çocuklar bilim ve eğlence etkinliğinde buluştu
        Çocuklar bilim ve eğlence etkinliğinde buluştu
        İki katlı binanın çökme anı kamerada Ekiplerin günlerdir bekleyişinin ardın...
        İki katlı binanın çökme anı kamerada Ekiplerin günlerdir bekleyişinin ardın...
        Zonguldak'ta binanın çöktüğü bölgede tahliye edilen 2 katlı bina yıkıldı
        Zonguldak'ta binanın çöktüğü bölgede tahliye edilen 2 katlı bina yıkıldı
        Zonguldak'ta çökme riski bulunan boş bina yıkıldı
        Zonguldak'ta çökme riski bulunan boş bina yıkıldı
        Çaycuma'da samanlık ve eski ev alev alev yandı
        Çaycuma'da samanlık ve eski ev alev alev yandı
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Ulusoy, gazetecileri ziyaret e...
        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Ulusoy, gazetecileri ziyaret e...