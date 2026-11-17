ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde arkadaşlarıyla körebe oynarken yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından önce üzüm asmasının üzerine ardından da yere düşen Ö.M. adlı kız çocuğu yaralandı. Olay, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Alaplı ilçesi Tepeköy Gençlik Sitesi’nde meydana geldi. Kendi aralarında körebe oynayan 4 kız çocuğundan Ö.M., demir korkuluklara çarpıp, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Önce üzüm asmasının üzerine ardından da yere düşen Ö.M. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ö.M., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ö.M.’nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Bu arada çocuğun düşme anı, bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.