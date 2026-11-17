İlçede Sosyal Bilgiler Öğretmeni olarak görev yapan Faruk Gür, 15 Kasım'da geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren genç öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karadeniz Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Akgül, 32 yaşındaki Gül'ün vefat haberini duyurdu.

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