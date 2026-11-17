Zonguldak'ta Gazze'deki insani drama dikkati çekmek amacıyla fotoğraf sergisi açıldı.

Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şubesi ile Milli Gençlik Vakfı tarafından Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen "Gazze'deki Hayat" fotoğraf sergisiyle Gazze'de yaşananlara ve Filistinli sivillerin karşı karşıya kaldığı insani tabloya dikkati çekildi.

Anadolu Gençlik Derneği Zonguldak Şube Başkanı Recep Horozoğlu, açılış konuşmasında, Gazze'de yaşananları unutturmamak, hafızaları diri tutmak ve vicdanlara seslenmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Filistin halkının işgalin, zulmün ve soykırımın gölgesinde yaşam mücadelesi verdiğini vurgulayan Horozoğlu, bu sergide görülecek her fotoğrafın aslında o kadar karmaşık olmayan bir gerçeği anlattığını dile getirdi.

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Horozoğlu, İsrail'in, uluslararası hukuku tanımayan, Birleşmiş Milletler kararlarını hiçe sayan, insan haklarını kendi çıkarları karşısında değersiz gören işgal anlayışıyla hareket ettiğini belirterek, "On yıllardır yapılan diplomatik çağrılar, yayımlanan kınama mesajları, düzenlenen zirveler ve verilen siyasi sözler Filistin topraklarındaki işgali, zulmü ve katliamları durdurmaya yetmedi çünkü İsrail, karşısında yalnızca açıklamalar, tepkisiz kurumlar ve sonuçsuz diplomatik girişimler gördükçe saldırgan politikalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Yaptırımsız kınamaların, karşılıksız tehditlerin ve uygulanmayan kararların hiçbir caydırıcılığının olmadığının altını çizen Horozoğlu, şöyle devam etti:

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"İşgali durduracak olan sözlerin ötesine geçen siyasi irade, ekonomik yaptırımlar, uluslararası baskı ve gerçek caydırıcılıktır. Bizim için Filistin, yalnızca bir coğrafya meselesi değil, iman, izzet, adalet ve insanlık meselesidir. Filistin'in bağımsızlığı, kağıt üzerinde bir ilanla değil, işgalin sona ermesi, sürgündeki Filistinlilerin yurtlarına dönmesi ve Mescid-i Aksa'nın özgürlüğüne kavuşmasıyla gerçek anlamını bulacaktır."

Konuşmanın ardından 35 fotoğrafın yer aldığı serginin açılış kurdelesi kesildi.

Sergi, 19 Kasım'a kadar ziyarete açık kalacak.