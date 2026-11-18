Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevine başlayan Deniz Peker, sosyal ve ekonomik destek alan ailelerin çocuklarına yönelik Bursa’da kültür gezisi düzenledi.

Hayırsever desteğiyle Okul Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilen geziye 30 çocuk katıldı. Çocukların tarihi ve kültürel değerleri yakından tanımaları, manevi duygularını geliştirmeleri, bilim ve teknolojiyi keşfetmeleri amacıyla düzenlenen programda Bursa’nın önemli tarihi ve turistik mekanları ziyaret edildi.

Alaplı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Deniz Peker, geziye destek veren ve isminin açıklanmasını istemeyen hayırsever iş insanına teşekkür ederek, "İyilik var dedik. Kurumumuz bünyesindeki ailelerimizi sürekli destekleyen gönlü yüce hayırseverimize çocuklarımız ve ailelerimiz adına minnettarız. Biz dezavantajlı ailelerimiz ve hayırseverlerimiz ile devletimizin himayesinde büyük bir aileyiz" dedi.