Zonguldak Valiliği, çökme sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı binanın bulunduğu bölgeye dair kararlar alındığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 16 Kasım Pazartesi Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında Zonguldak Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla, Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi Sütliyen Sokak'ta meydana gelen bina çökmeleri ve istinat duvarının bir bölümünün yıkılması sonrasında bölgedeki risklerin ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla toplantı gerçekleştirildiği belirtildi.

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Bölgede yapılan inceleme ve değerlendirmeler doğrultusunda Kadırga Caddesi'nin 16 Kasım Pazartesi araç ve yaya trafiğine yeniden açıldığı anımsatılan açıklamada, tedbir amacıyla tahliye edilen Kadırga Apartmanı sakinlerinin konutlarına dönmelerine izin verildiği ifade edildi.

Geçici olarak tahliye edilen Gümüşevler Sitesi ve Yağcılar Caddesi üzerindeki binaların en az bir hafta süreyle izlenmesinin ardından yapılacak değerlendirmelere göre sakinlerin konutlarına dönüşlerine ilişkin karar verileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede biriken yüzey ve zemin sularının kontrol altına alınması amacıyla gerekli drenaj çalışmalarının Zonguldak Belediyesi tarafından gecikmeksizin ve koruyucu yöntemlerle gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Ayrıca, mevcut risk alanının çevresini de kapsayacak şekilde bütünleşik bir kentsel dönüşüm çalışmasının başlatılması ve taşınmaz sahiplerinin bu konuda bilgilendirilmesi kararlaştırılmıştır. Tahliye edilen binalardaki eşyalarını başka bir adrese taşımak isteyen vatandaşlar ile ilaç, kıymetli eşya ve benzeri zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak binalara kontrollü girişlerine izin verilmesi uygun görülmüştür."

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Açıklamada, alınan kararlar doğrultusunda çalışmaların ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütüleceği, bölgedeki gelişmeler ve risk durumunun yakından takip edileceği ifade edildi.

- Olay

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı. Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

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Çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen 30 kişi kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

Binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

Öte yandan, 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü yağışların da etkisiyle çökmüştü.

Zonguldak Valiliğinden 7 Kasım'da yapılan açıklamada, tehlike arz eden istinat duvarının, Zonguldak Belediyesi tarafından güvenlik önlemleri alınarak kontrollü şekilde yıkılacağı bildirilmişti.

3 katlı binanın alt kısmında bulunan istinat duvarındaki çatlak, toprağın basıncıyla büyümüş, esneyen duvarın bir bölümü 11 Kasım'da, kalan kısmı da 14 Kasım'da yıkılmıştı. 21 Ekim'de çöken 3 katlı binanın çaprazında bulunan 2 katlı boş bina da 15 Kasım'da kendiliğinden çökmüştü.