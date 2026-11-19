Emniyet Müdürü Dalkılıç huzurevi sakinleriyle buluştu
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, İzmirlioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla sohbet etti.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, İzmirlioğlu Huzurevi'ni ziyaret ederek burada kalan yaşlılarla sohbet etti.
Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Cihan Dalkılıç, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Çağdaş Toraman ile birlikte İzmirlioğlu Huzurevi Müdürlüğüne ziyarette bulundu. Huzurevi sakinleriyle bir araya gelen Dalkılıç ve Toraman, yaşlılara çiçek vererek bir süre sohbet etti. Ziyarette huzurevi sakinlerinin hal ve hatırları soruldu.
Program, yaşlılarla yapılan sohbetlerin ardından sona erdi.
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