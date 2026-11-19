ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 3 yıl önce fırtınada mendireğe çarparak batan Kafkametler Gemisi'ndeki 12 denizci, facianın yıl dönümünde düzenlenen törenle anıldı.

Ereğli ilçesi Bozhane Limanı dışında, askeri mendireğin bulunduğu yerde, 19 Kasım 2023'te Kafkametler isimli gemi, fırtına nedeniyle mendireğe çarparak battı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 7’si ise bulunamadı. Faciada hayatını kaybeden Kaptan Cemal Turan, 2'nci Kaptan Hıfzı Turhan, Baş Makinist Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Makinist Cüneyt Aygen, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Usta Gemici Satılmış Uslu, Usta Gemici İsmail Kaptan, Gemici Mustafa Nacar, Güverte Sorumlusu Tamer Özer, Yağcı Ömer Hebip ve Aşçı Metin Usta'nın isimleri, Ereğli Belediyesi tarafından yapılan anıtta yaşatılıyor.

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ANIT ÖNÜNDE DUYGUSAL ANLAR

Facianın 3'üncü yıl dönümünde denizciler için Ereğli Belediyesi tarafından yaptırılan anıt önünde anma töreni düzenlendi. Törene; hayatını kaybeden denizcilerin aileleri, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, aileler yakınlarının isimlerinin yer aldığı anıt önünde duygusal anlar yaşadı. Katılımcılar, anıta kırmızı karanfiller bıraktı.

'7 DENİZCİMİZİN NAAŞINA ULAŞILAMAMASI ACIMIZI ARTIRIYOR'

Ereğli Kaymakamı Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, aradan geçen 3 yıla rağmen 7 denizcinin naaşına ulaşılamadığını belirterek, bunun ailelerin acısını daha da artırdığını söyledi. Yakınlarının ziyaret edebilecekleri bir mezarlarının dahi bulunmamasının tarifsiz bir üzüntü olduğunu ifade eden Yılmaz, hayatını kaybeden denizcilere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi. Yılmaz, benzer felaketlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Anma töreni, hayatını kaybeden denizciler için okunan duaların ardından katılımcılara helva ikram edilmesiyle sona erdi.