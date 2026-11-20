Kaza, ÜçyolKilimli kara yolunda meydana geldi. H.G. yönetimindeki 14 DN 587 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarptı. Bu sırada park halindeki aracın arkasında bulunan Necla Aydın (61), aracın savrularak çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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