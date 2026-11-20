Otomobil park halindeki araca çarptı: Savrulan aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı. Kaza anında park halindeki aracın arkasında bulunan kadın, savrulan aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarptı. Kaza anında park halindeki aracın arkasında bulunan kadın, savrulan aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, ÜçyolKilimli kara yolunda meydana geldi. H.G. yönetimindeki 14 DN 587 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarında park halinde bulunan 67 SK 478 plakalı araca çarptı. Bu sırada park halindeki aracın arkasında bulunan Necla Aydın (61), aracın savrularak çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Polis, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü H.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
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