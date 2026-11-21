Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü B.Z. (23) ağır yaralandı. Kaza, Değirmenağzı tünelleri mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, B.Z.'nin kullandığı 67 AGJ 718 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten yola savrulan genç sürücü ağır yaralandı.

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