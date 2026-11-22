MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında 2017'de vatani görevini yaptığı sırada terör örgütünün saldırısı sonucu gazi olan İsmail Dönmez, 9 yıl sonra başarılı ameliyatla vücudundaki şarapnel parçalarından kurtuldu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde yaşayan 2 çocuk babası 38 yaşındaki gazi İsmail Dönmez, parçaların damar ve sinirlere yakın konumda bulunması nedeniyle ameliyat olamadı.

Yaklaşık 9 yıldır yaşadığı ağrılardan kurtulmak isteyen Dönmez, Karadeniz Ereğli'de özel bir hastanede görev yapan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Erol Günen'e başvurdu.

Günen'in, parçaları çıkarabileceğini belirtmesi üzerine operasyon geçiren Dönmez, yaklaşık yarım saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

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Tedavisinin ardından taburcu edilen gazi İsmail Dönmez, çalıştığı kurumda pazartesi günü mesaisine başlayacak.

- "Bize verdiği sözü tuttu, Allah razı olsun"

Dönmez, AA muhabirine, saldırıda yaralandığı günden bu yana vücudunda taşıdığı şarapnel parçalarının fiziksel ve psikolojik açıdan kendisini olumsuz etkilediğini söyledi.

Otururken, yatarken, yürürken ve ayakta dururken batma ve ağrı hissettiğini anlatan Dönmez, "Ağrılar çoğaldıkça farklı hastanelere doktorlara gittim. 9 yıldır vücudumda bu parçaları taşıyorum. Kimisi 'Riskli bölge, felç kalabilirsin. Damara, sinire yakın.' diyerek girmek istemediler." diye konuştu.

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Doktorların, "Ameliyat riskli olduğu için kolay kolay kimse bu ameliyata girmez" dediklerini aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Hocamda muayene oldum, bakar bakmaz, 'Ben bunu alırım. Düşün, bu parçadan kurtulmak istiyorsan ameliyatını yaparım.' dedi. Eşimle istişare ettik, karar verdik, ameliyata girdik. Yarım saatte dediği gibi ameliyattan çıktık. 'Gün içerisinde taburcu edeceğim.' dedi. Yürüyüşümüzü yaptık ve taburcu olduk."

Dönmez, gazilik unvanından ötürü Günen'in ücret talep edilmeyeceğini söylediğini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlığım yerinde, psikolojik olarak çok iyi hissediyorum. Karşımdaki insana 'ayağım ağrıyor' diyorum da inanmıyordu. Yüzüm gülüyor ama içimde acım vardı. Neşem huzurum yerine geldi, ağrım da yok. Bize verdiği sözü tuttu, Allah razı olsun."

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- "Yarım saat içerisinde şarapnel parçalarını çıkarttık"

Günen de gazi Dönmez'i 30 dakika süren ameliyatla sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Şarapnel parçalarının kalça bölgesinde damar ve sinirlere yakın konumda bulunduğu için daha önce çıkarılamadığını belirten Günen, "Oturup kalkarken ciddi ağrı yaratıyordu. Esas bunlar kadar önemlisi, gazilerimizin vücutlarında şarapnel parçası taşımaları da olayın stres ve psikolojik boyutunu da beraberinde taşımalarına neden oluyor." şeklinde konuştu.

Ameliyatın teknik ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Günen, şunları kaydetti:

"Küçük kesilerden 2 parmak ucu kadar kamerayla kalça bölgesindeki kaslara müdahaleyle yarım saat içerisinde şarapnel parçalarını çıkarttık. Parçalar son derece büyük parçalar, kas grupları içerisinde oturup kalkarken rahatsız eden parçalar. Gayet iyi, yürüyebilir, başarılı bir operasyon yaptık, normal hayatına kavuşacak, şifasına kavuştu. Doğacak bir bebeği de varmış, kendisine ailesine sağlıklı bir yaşam diliyoruz."

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Hastadan herhangi bir ücret talep etmediklerini belirten Günen, "Gazimiz ücretini 2017 yılında ödemiş. Bizim vatana millete gazilerimize bir borcumuzdur, herhangi bir ücret talep etmiyoruz. O ücretini ve borcunu ödemiştir." ifadelerini kullandı.