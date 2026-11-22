Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEUN) "20262027 Akademik Yılı Diş Hekimliği Beyaz Önlük Giyme Töreni" büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Sezai Karakoç Kültür Merkezinde düzenlenen törene; BEUN Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ulusoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Servet Karasu ve Prof. Dr. Hande Aydemir, Genel Sekreter Prof. Dr. Furkan Beşel, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam, BEUN Diş Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Murat Koçak, BEUN Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, senato üyeleri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Aziz şehitlerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programın açılış konuşmalarını yapmak üzere Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Baran Can Sağlam kürsüye geldi. Geleceğin diş hekimleri olacak öğrencilerin bu mutluluk dolu günlerine şahitlik etmekten büyük onur duyduklarını belirten Sağlam, öğrencilere lisans öğrenimleri süresince başarılarının daim olmasını diledi. Konuşmasının sonunda Prof. Dr. Sağlam, Diş Hekimliği Fakültesine verdiği destekten ötürü Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy’a ve programda emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerine son verdi.

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Rektör Ulusoy: "Ailelerinizi yalnız başarınızla değil; sevginiz, saygınız ve vefanızla da gururlandırın"

Günün anlam ve önemine dair açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy şu sözleri ifade etti:

"Bugün burada geleceğin diş hekimleri olacak olan öğrencilerimizin tarifsiz gurur ve mutluluklarını paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Diş hekimliği mesleğini tercih eden güzide evlatlarımızı, bugünlere getiren değerli aileleri yürekten kutluyorum.

Sevgili öğrenciler, önünüzde uzun bir ilim ve meslek yolculuğu var. Araştırın, sorgulayın, teknolojiyi takip edin ve kendinizi sürekli yenileyin. Zira iyi bir hekim, öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmayandır. Gayeniz yalnızca iyi bir diş hekimi olmak değil; irfan sahibi, münevver ve topluma karşı sorumluluklarının farkında bireyler olarak yetişmek olmalıdır. Kıymetli ailelerinizin fedakârlıklarını, emeklerini ve dualarını asla unutmayın. Onları yalnızca başarınızla değil; sevginiz, saygınız ve vefanızla da gururlandırın.

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Beyaz önlüğünüzü her gün yeniden hak etmeniz gereken bir emanet olarak görün. Başarılı olun, fakat tevazuyu unutmayın; yükselin, fakat insani hasletleri unutmayın.

Hepinizi tekrar tebrik ediyor; yolunuzun açık, vicdanınızın berrak, önlüğünüzün daima tertemiz olmasını diliyorum."

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Ahmet Ulusoy eşliğinde beyaz önlük giyme törenine geçildi. Diş hekimi adayı öğrenciler mesleğin anlam ve önemini ifade eden beyaz önlüklerini giydi. Önlük giyme törenin ardından BEUN Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Orhan Çiçek eşliğinde hekimlik yemini gerçekleştirildi. Yemin töreninin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle tören sona erdi.