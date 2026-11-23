ZONGULDAK merkezli 7 ilde 'Nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarını işleyenlere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. 50'den fazla kişinin mağdur edildiği belirtilirken, şüphelilerin hesaplarında 45 milyon TL'yi aşan şüpheli para hareketi tespit edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, bilişim sistemleri ve banka hesapları kullanılarak gerçekleştirildiği değerlendirilen nitelikli dolandırıcılık faaliyetleri ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin farklı banka hesapları, bahis platformları ve kuyumculuk işlemleri üzerinden finansal sisteme dahil edilerek aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında 50'yi aşkın kişinin mağdur edildiği ve 45 milyon TL'yi aşan şüpheli para hareketi tespit edildi. Zonguldak, Mersin, Adana, İstanbul, Şanlıurfa, Adıyaman ve Mardin'de belirlenen 17 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

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8 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Diğer 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.