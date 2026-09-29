GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kömür silosuna düşen işçi öldü

Bir süre nefessiz kaldığı öğrenilen işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekibince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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