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        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kömür silosuna düşen işçi öldü

        Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında siloya düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2026 - 00:26 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta kömür silosuna düşen işçi öldü

        Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında siloya düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Yerin yaklaşık 400 metre altında tıkanan kömür silosunu temizlemek için saat 21.00 sıralarında içeri giren Ufuk Demir (27), ayağının boşluğa gelmesi sonucu siloya düştü.

        Üzerine kömür parçaları düşen Demir, çalışma arkadaşlarınca bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Bir süre nefessiz kaldığı öğrenilen işçi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından sağlık ekibince Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz hastaneye gelerek Başhekim Prof. Dr. Burak Bahadır'dan işçinin sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

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        Demir, kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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