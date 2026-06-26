GÖKHAN YILMAZ - Zonguldak'ta öğrencilerin yazdığı öykülerden oluşan "İyilik Çemberi" kitabının geliri, İsrail'in ateşkesi ihlal ederek saldırılar düzenlediği Gazze'de yaraların sarılması için kullanılacak.



Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden 16 öğrenci, okul müdürü ve öğretmenlerinin destekleriyle Gazze'de yaraların sarılması çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün "Bin Hayal Bir Kitap" projesini hayata geçirdi.



Projenin koordinatörlüğünü yapan öğretmenler Murat Demirtaş ve Nazire Önder'in öncülüğünde, Türkçe dersi kapsamında 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin 3 ayda yazdığı 73 öykü arasından seçilen 16 hikaye "İyilik Çemberi" adlı kitapta toplandı.



Öğrencilerin merhamet, sorumluluk, adalet, yardımseverlik gibi değerleri kaleme aldığı hikayelerden oluşan kitap 500 adet basıldı.



Veliler başta olmak üzere öğretmenler ve öğrencilerin satın aldığı kitaptan elde edilen 100 bin lira, yaşanan insanlık dramı konusunda farkındalık oluşturmak için yardım kuruluşu aracılığıyla Gazze'ye gönderilecek.



Öğrenciler, karne heyecanı ile kitaplarını imzalama mutluluğunu aynı anda yaşadı.



- "Öğrencilerimiz Gazze'deki zulme sessiz kalmamayı tercih etti"



Öğretmen Murat Demirtaş, AA muhabirine, kitapta birbirinden değerli öykülerin yer aldığını söyledi.



Öğrencilerin emeğinin çok değerli olduğunu belirten Demirtaş, "Yıl içerisinde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin ifade becerilerini geliştirmeye yönelik birçok etkinliğimiz olmuştu. Bu kitabımız da bu sürecin meyvesi oldu." dedi.



Demirtaş, dünyada yaşanan kötülüklere karşı "iyilik çemberi" oluşturma fikirlerinin olduğunu, kitabın ismine de bu yönde karar verdiklerini kaydetti.



Kitabın satışından elde edilen geliri Gazze'ye bağışlayacaklarını dile getiren Demirtaş, çocukların bunun mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade etti.



Demirtaş, öğrencilerin projeye başladıkları andan itibaren büyük heyecan yaşadıklarını anlatarak, şöyle devam etti:



"Elde edeceğimiz geliri güzel yere aktarmamız projemizin taçlanmasını sağlayacak bir düşünce olacaktı. Öğrencilerimiz ve bizler kitabımızı parayla aldık. İyilik çemberinin bir halkası olmak biraz da fedakarlık gerektiriyor. Öğrencilerimiz kendilerini ifade konusunda gayet başarılılar. Kitabı yazarken de çok zorlandıklarını düşünmüyorum. Bizler de çok fazla müdahalede bulunmadık. Öğrencilerimiz yazarlık becerisi kazanmanın yanı sıra Gazze'deki zulme sessiz kalmamayı tercih etti. Bu bizim için gurur verici oldu."



- "Anlattıklarımızın iyiliğe dönüşmesini ve insanlara umut olmasını hedefledik"



7. sınıf öğrencisi Zeynep Hüma Kara da kitabın ismini verirken kalplerinde büyük umut taşıdıklarını belirterek, bu çemberin dalga dalga büyüyüp tüm dünyayı sarmasını istediklerini söyledi.



Projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara, "Bu güzel niyetli kitabımızdan elde ettiğimiz tüm geliri Gazze'deki kardeşlerimizin yaralarına merhem olması için yollayacağız. Zonguldak'tan Filistin'e kelimelerle örülmüş sevgi ve dayanışma köprüsü kurduk. Kalpten kalbe giden güzel bir yola vesile olabildiysek ne mutlu bizlere. Kitabımızı bağrına basan ve bu iyilik çemberine dahil olan herkese gönülden teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



6. sınıf öğrencisi Ebrar Daldal ise arkadaşlarıyla çıktıkları bu anlamlı yolculuktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.



Hayalleri ve duyguları kaleme aldıklarını dile getiren Daldal, "Bu kitabı yazarken sadece hikaye anlatmak istemedik, anlattıklarımızın iyiliğe dönüşmesini ve insanlara umut olmasını hedefledik. Bizim için çok anlamlı bir kitap oldu." dedi.

