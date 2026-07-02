Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı

        Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı

        Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ilçe genelinde denize girmek yasaklandı.

        Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Üniversite affı düzenlemesi Meclis'te
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Terörsüz Türkiye sürecinde yasa adımı: “Yasal düzenleme büyük ölçüde hazır”
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Çatalca’da kadına bıçaklı saldırı
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Temmuz 2026 haberleri
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        10 yaşındaki çocuğa şiddet kamerada
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        Silahlı saldırıda yaralandı, kazada öldü!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        "CHP devlet aklının koruyucu taşıyıcısıdır"
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        Engelli yaşlı adam eşini banyoda boğazı kesilmiş halde buldu!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        YouTube'dan Türkiye adımı!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        Fransa'da sadece 3 Fransız kökenli var!
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        NATO Zirvesi'nin kritik başlıkları neler?
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Hindistan tatili sonrası eve beyninde 38 parazitle döndü
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Icardi'nin menajerinden açıklama!
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        Gayrimenkul satışları toparlandı
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        İşte bonservisi elinde olan futbolcular!
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        IMEI kayıtlarında yeni düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Kafaları karıştıran paylaşım
        Teknede yoga yaptı
        Teknede yoga yaptı

        Benzer Haberler

        Kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini dekoratif ürünlere dönüştürüyor
        Kadınlar, geri dönüşüm malzemelerini dekoratif ürünlere dönüştürüyor
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'tan kısa kısa
        Zonguldak'ta atık malzemeler kadınların elinde katma değerli ürünlere dönüş...
        Zonguldak'ta atık malzemeler kadınların elinde katma değerli ürünlere dönüş...
        Zonguldak'ta "Geleceğin Meslekleri: Siber Güvenlik Bölüm 2, Siber Vatan" pr...
        Zonguldak'ta "Geleceğin Meslekleri: Siber Güvenlik Bölüm 2, Siber Vatan" pr...
        Milli antrenör baba, badminton sevgisi aşıladığı oğullarıyla başarı peşinde
        Milli antrenör baba, badminton sevgisi aşıladığı oğullarıyla başarı peşinde
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı