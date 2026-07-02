Karadeniz Ereğli'de denize girmek yasaklandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle bugün ilçe genelinde denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.

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