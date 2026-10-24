Maden ocağındaki grizu patlamasında ölen 3 işçi toprağa verildi (2)

DİĞER İŞÇİ DE TOPRAĞA VERİLDİ

İşçilerden 3 çocuk babası Recep Çolakoğlu (45) için de Alibüyük Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile ailenin yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenazede Çolakoğlu’nun eşi Canan Çolakoğlu ile çocukları Yağmur (17), Rüzgar Mert (12) ve Elif (10), tabutun başında gözyaşı döktü. Madencinin eşinin ve çocuklarının feryatları yürekleri dağladı. Recep Çolakoğlu, öğleyin kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.