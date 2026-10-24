Zonguldak''ta maden faciasında 3 şüpheli hakkında gözaltı talimatı

Soruşturma kapsamında işletme müdürü M.S.D., İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y. Ç. hakkında şüpheli sıfatıyla gözaltı talimatı verildi. 3 şüpheli ifadeleri doğrultusunda polis ekiplerince gözaltına alındı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağındaki patlamayla ilgili işletme müdürü, iş güvenliği uzmanı ve maden mühendisi hakkında gözaltı talimatı verildi.

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