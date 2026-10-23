Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta çöken binayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Zonguldak'ta çöken binayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 20:19 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çöken binayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

        Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı binanın çökmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Bitişikteki eski yapıların yıkımı ve yeni yapılacak binanın inşaat alanındaki altyapı çalışması sırasında meydana geldiği belirtilen çökme olayıyla ilgili işveren A.K, şantiye şefi E.K. ve kepçe operatörü T.Ö, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        REKLAM

        Diğer zanlılar inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. ile ekskavatör sahibi S.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 21 Ekim'de 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, ablası Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

        Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

        REKLAM

        Çöken binanın çevresindeki 8 bina tedbiren boşaltılmış, binalardan tahliye edilen kişiler kentteki çeşitli misafirhanelere ve yakınlarının yanına yerleştirilmişti.

        Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 23 Ekim 2026 haberleri
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Melania Trump, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes sağladı
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Maden ocağında grizu patlaması; 3 ölü, 5 yaralı (6)
        Maden ocağında grizu patlaması; 3 ölü, 5 yaralı (6)
        Zonguldak'ta maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 2 şüpheli hakkında...
        Zonguldak'ta maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 2 şüpheli hakkında...
        Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü patlamayla ilgili işletme sahibi ve İSG uzman...
        Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü patlamayla ilgili işletme sahibi ve İSG uzman...
        Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri yarın top...
        Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri yarın top...
        Zonguldak'taki bina çökmesi soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
        Zonguldak'taki bina çökmesi soruşturmasında 3 kişi tutuklandı
        Maden ocağındaki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Maden ocağındaki patlamada ölü sayısı 3'e yükseldi