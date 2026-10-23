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        Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü patlamayla ilgili işletme sahibi ve İSG uzmanına gözaltı kararı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağı patlamasına ilişkin işletme sahibi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 20:02 Güncelleme:
        Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü patlamayla ilgili işletme sahibi ve İSG uzmanına gözaltı kararı

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağı patlamasına ilişkin işletme sahibi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Olay, saat 10.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. Ruhsatlı maden sahasındaki ocakta, metan gazı birikmesi sonucu patlama yaşandı. Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ocaktaki 8 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiği, 5'inin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde bilirkişi heyeti oluşturulurken, işletme sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

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        Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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