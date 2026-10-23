Zonguldak'ta 3 işçinin öldüğü patlamayla ilgili işletme sahibi ve İSG uzmanına gözaltı kararı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden ocağı patlamasına ilişkin işletme sahibi ve iş sağlığı ve güvenliği uzmanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. Ruhsatlı maden sahasındaki ocakta, metan gazı birikmesi sonucu patlama yaşandı. Patlamanın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında ocaktaki 8 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiği, 5'inin ise yaralandığı belirlendi. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, bir Cumhuriyet başsavcı vekili ile iki Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği belirtildi. Soruşturma çerçevesinde bilirkişi heyeti oluşturulurken, işletme sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verildi.

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Başsavcılık, olayın tüm yönleriyle araştırılması için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.