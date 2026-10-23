Zonguldak'taki terör örgütü davasında 4 sanığın yargılanması sürdü

Zonguldak'ta terör örgütü operasyonu kapsamında haklarında dava açılan 1'i tutuklu 4 sanığın yargılanması sürdü.

Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonda, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "zincirleme şeklinde kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanan N.Ş, tutuksuz sanıklar B.N.T. ve T.S.D. ve İ.K. ile sanık avukatları ve yakınları katıldı.

Duruşmada sanıklar ve avukatları, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti N.Ş'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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- Süreç

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince THKP-C, DEV-YOL ve Devrimci Hareket örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 16 Haziran'da çalışma yürütülmüş, örgütte faaliyet gösterdikleri iddiasıyla N.Ş, T.S.D, İ.K. ve B.N.T. gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.Ş, T.S.D. ve B.N.T. tutuklanmış, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Davanın 18 Eylül'de görülen ilk duruşmasında sanıklar B.N.T. ve T.S.D. hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol tedbiriyle tahliyelerine, tutuksuz İ.K. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin ise kaldırılmasına karar verilmişti.