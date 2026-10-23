Vali Hacıbektaşoğlu maden kazasında yaralanan işçileri hastanede ziyaret etti

Vali Hacıbektaşoğlu, patlamada hayatını kaybeden işçilerin ailelerine ve yakınlarına da başsağlığı diledi.

Hacıbektaşoğlu, daha sonra Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne giderek patlamada yaralanan işçileri ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında hastane yetkililerinden bilgi alan Hacıbektaşoğlu, madencilere ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana gelen metan gazı kaynaklı patlamanın ardından bölgeye giden Vali Osman Hacıbektaşoğlu, yetkililerden yürütülen çalışmalar ve kazanın son durumuna ilişkin bilgi aldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 işçinin hayatını kaybettiği, 5 işçinin yaralandığı maden kazasının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu. Hacıbektaşoğlu, hastanelerde tedavi gören yaralı madencileri de ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.