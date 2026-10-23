Yaralı madenci Ankara'ya sevk edildi

Maden ocağındaki patlamanın ardından yaralanan madencilerin kimlik bilgileri netleşti. Faciada yaralanarak tedavi altına alınan işçilerin Okan Dinçer (45), Cemal Arslan (45), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) olduğu bildirildi.

Zonguldak’ın Gelik beldesinde faaliyet gösteren özel bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında yaralanan dört maden işçisinin kimlikleri belirlendi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada ağır yaralanan 45 yaşındaki maden işçisi Cemal Arslan Zonguldak Atatürk Devlet hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Ankara Bilkent hastanesine sevk edilmek üzere yola çıktı.

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