Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti, 1 madenci için kurtarma çalışması sürüyor Vali Osman Hacıbektaşoğlu: 2 işçi hayatını kaybetti 5 işçi yaralı, 1 işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı. Ocakta bulunan 8 işçiden 7'si çıkarılırken, içeride kalan 1 madenciye ulaşılmasının ardından kurtarma çalışması başlatıldı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Gelik beldesinde faaliyet gösteren Demir Madencilik'e ait maden ocağında meydana geldi. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ocakta bulunan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

"2 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi yaralandı"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastanede yaralıları ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, ocakta bulunan 8 işçiden 7'sinin çıkarıldığını belirtti. Hacıbektaşoğlu, çıkarılan işçilerden 2'sinin hastanede hayatını kaybettiğini, 5 işçinin ise yaralandığını bildirdi.

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Yaralılardan 4'ünün Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığını aktaran Hacıbektaşoğlu, 3 yaralının durumunun iyi olduğunu, bir işçinin ise üniversite hastanesine sevk edildiğini söyledi.

Vali Hacıbektaşoğlu, yaralılardan ikisinin yanıkları nedeniyle entübe edildiğini belirterek, işçilerden birinin Ankara'ya sevk edildiğini, diğerinin sevki için de hazırlık yapıldığını ifade etti.

"Ocakta kalan madenci için çalışma sürüyor"

Ocakta bulunan 8 işçiden birinin henüz çıkarılamadığını belirten Hacıbektaşoğlu, madenciye ulaşıldığını ve çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Madencinin sağlık durumuna ilişkin henüz kesin bilgi bulunmadığını ifade eden Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı, yaralılar için geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Öte yandan patlama haberini alan işçi yakınları da hastaneye gelerek endişeli ve gözyaşlı bekleyişi sürüyor.

Olayla ilgili inceleme ve ocaktaki kurtarma çalışmaları sürüyor.