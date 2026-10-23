Zonguldak'ta maden ocağında grizu patlaması: 2 ölü, 2'si ağır 5 yaralı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 2 işçi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 işçi yaralandı.
Olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir maden ocağında meydana geldi. Ocakta yaşanan grizu patlamasının ardından bölgeye ekipler sevk edildi.
Patlamada 2 işçi hayatını kaybederken, yaralanan 5 işçi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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