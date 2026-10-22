Zonguldak'ta çöken 3 katlı evin çevresindeki 7 bina tahliye edildi (3)

Zonguldak'ta Türkan Özhan’ın (74) hayatını kaybettiği, kardeşi Kenan Akçaharman'ın (68) yaralandığı olayda; çöken 3 katlı binanın çevresinde bulunan binalardaki 28 daire için daha tahliye kararı verildi. Tahliye tebligatları evlerde yaşayan vatandaşlara teslim edildi. Gece saatlerinde bölgedeki 13 daire tahliye edilmişti.

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