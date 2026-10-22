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        Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

        Zonguldak'ta Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Zonguldak'ta Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplandı

        Zonguldak’ta Vali Yardımcısı Halis Hacıismailoğlu başkanlığında "Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Valilik Şehit Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

        Toplantıda, il genelinde bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik konular değerlendirildi.

        Bağımlılıkla mücadelede kurumların ortak hareket etmesinin önemi üzerinde durulan toplantıda, sürdürülen çalışmalar ve alınabilecek yeni tedbirler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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