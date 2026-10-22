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        Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

        Zonguldak'ta 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan'ın hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından, yapının yıkılmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. 17 Ekim'de başka bir binada meydana gelen kısmi göçük sırasında kaydedilen görüntülerde, dün çöken 3 katlı binanın da yer aldığı görüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:39 Güncelleme:
        Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı

        Zonguldak'ta 74 yaşındaki Türkan Akçaharman Özhan'ın hayatını kaybettiği bina çökmesinin ardından, yapının yıkılmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı. 17 Ekim'de başka bir binada meydana gelen kısmi göçük sırasında kaydedilen görüntülerde, dün çöken 3 katlı binanın da yer aldığı görüldü.

        Zonguldak'ın Meşrutiyet Mahallesi'nde dün saat 17.54 sıralarında çöken 3 katlı betonarme binanın önceki görüntülerine ulaşıldı. Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta 17 Ekim'de kullanılmayan 2 katlı bir binada meydana gelen kısmi göçüğün ardından çekilen görüntülerde, dün yıkılan bina da kameralara yansıdı.

        17 Ekim'deki görüntülerde yer aldı

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        17 Ekim'de yaşanan kısmi göçük nedeniyle bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde istinat duvarlarında çatlaklar tespit edilmişti. Olayın ardından kaydedilen görüntülerde, 21 Ekim'de çöken binanın sol tarafta yer aldığı görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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