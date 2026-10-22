Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Alaplı'da tek katlı evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

        Alaplı'da tek katlı evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Kefken köyünde tek katlı bir evin çatı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Alaplı'da tek katlı evde yangın: Ev kullanılamaz hale geldi

        Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Kefken köyünde tek katlı bir evin çatı bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, Alaplı ilçesine bağlı Kefken köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metin Yüksel’e ait tek katlı evin çatı bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine Alaplı Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Ekiplerin çalışması sonucu yangın tamamen söndürülürken, evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının ardından tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Fon soruşturmasında 5 gözaltı daha
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Yurt içinde piyasaların gözü faiz kararında
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        Elif Mavi'nin ölümüne istenen ceza belli oldu
        İspanya vizesinde yeni dönem
        İspanya vizesinde yeni dönem
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Galatasaray'ın Lille zaferi Fransız basınında!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Bütüner çifti cinayetinde istenen ceza belli oldu! 1 gün önce keşif iddiası!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 3'te 3!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Avrupa'da fırtına gecesi!
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Türkiye'de günde 70 kadın meme kanseri tanısı alıyor
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Vücut yağınızı neden sevmelisiniz?
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Otomobil ikiye bölündü! Kahreden kaza kamerada
        Yine en çok o konuşuldu
        Yine en çok o konuşuldu
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Tetikçiler motosikletle geldi... Cipte kanlı infaz
        Hızlı ve yakışıklı
        Hızlı ve yakışıklı
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        Eşine tavuk satan kasabı öldürdü
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        "Hayat arkadaşım beni aldattı"
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Dünya genelinde PHP alarmı
        Ne kadar katkı verdiler?
        Ne kadar katkı verdiler?
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Netanyahu'dan İran tehdidi, seçim anketlerinde gerileme
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı
        Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta çöken 3 katlı evin çevresindeki 7 bina tahliye edildi (2)
        Zonguldak'ta çöken 3 katlı evin çevresindeki 7 bina tahliye edildi (2)
        Zonguldak'ta çöken binayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
        Zonguldak'ta çöken binayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
        Zonguldak'taki bina faciasında 3 kişi hakkında gözaltı kararı
        Zonguldak'taki bina faciasında 3 kişi hakkında gözaltı kararı
        Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltıldı
        Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltıldı
        Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ortaya...
        Zonguldak'ta 1 kişinin öldüğü binanın yıkılmadan önceki görüntüleri ortaya...
        Aşırı yağışlar istinat duvarını çatlattı Alaplı-Ormanlı yolunda heyelan teh...
        Aşırı yağışlar istinat duvarını çatlattı Alaplı-Ormanlı yolunda heyelan teh...