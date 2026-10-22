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        Zonguldak'ta çöken binayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı binanın çökmesiyle ilgili 3 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Zonguldak'ta çöken binayla ilgili 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Zonguldak'ta 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı binanın çökmesiyle ilgili 3 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 21 Ekim saat 18.15 sıralarında Merkez ilçe Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta bitişikteki binada yürütülen yıkım çalışması sırasında meydana gelen çökme olayıyla ilgili Başsavcılık tarafından bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve bir Cumhuriyet savcısı görevlendirilerek ivedilikle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

        Olayda göçük altında kalan bir kişinin yaralı kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı, bir kişinin ise hayatını kaybettiği aktarılan açıklamada, "Olayın meydana geliş nedeninin ve olası kusur ve sorumlulukların belirlenmesi amacıyla bilirkişi incelemesi yaptırılmakta olup soruşturma kapsamında kepçe operatörü T.Ö, işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. olmak üzere toplam 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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        Açıklamada, soruşturmanın, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

        - Olay

        Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün, 3 katlı bina çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

        Ekipler, Kenan Akçaharman'ı (68) enkazdan kurtarmış, abla Türkan Akçaharman Özhan'ın (74) ise cansız bedenine ulaşmıştı.

        Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

        Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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