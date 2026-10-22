Zonguldak'ta çöken binanın çevresindeki 7 bina tedbiren boşaltıldı

Öte yandan 17 Ekim'de aynı sokaktaki metruk binanın bir bölümü, yağışların da etkisiyle çökmüştü.

Özhan'ın kardeşlerine bakmak için il dışından geldiği, ev sakinlerinden diğer kardeş Kemal Akçaharman'ın (72) çökme anında evde bulunmadığı öğrenilmişti.

Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta dün, 3 katlı bina henüz belirlenemeyen nedenle çökmüş, ihbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edilmişti.

Ortopedi servisine kaldırılan Akçaharman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, burnunda kırık bulunduğu ve tedbir amaçlı hastanede kaldığı öğrenildi.

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