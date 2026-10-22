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        Zonguldak'ta bina çökmesinin ardından tahliyeler sürüyor: 28 daireli apartman boşaltıldı

        Zonguldak'ta çöken binanın ardından bölgede inceleme yapan ekipler, olay yerinin yakınındaki 6 katlı 28 dairelik apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:09 Güncelleme:
        Zonguldak'ta bina çökmesinin ardından tahliyeler sürüyor: 28 daireli apartman boşaltıldı

        Zonguldak'ta çöken binanın ardından bölgede inceleme yapan ekipler, olay yerinin yakınındaki 6 katlı 28 dairelik apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti.

        Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak üzerinde üç katlı bir binanın çökmesiyle birlikte 1 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de yaralanmıştı. Bölgedeki 7 binanın tahliyesinin ardından 6 katlı Kadırga Apartmanı için de tedbiren tahliye kararı alındı. Tahliye tebligatının ardından bina sakinleri evlerini tahliye etti.

        Bazı bina sakinleri misafirhanelere bazılarının ise yakınlarının yanına yerleştirilmek için çalışma başlatıldı. Öte yandan bilirkişi heyetinin ardından AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü mühendisleri çevrede incelemelerde bulundu.

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        Öte yandan Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada kepçe operatörü T.Ö., işveren A.K. ve inşaat alanındaki projeyi takip ettiği değerlendirilen mimar F.B. hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından 3 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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