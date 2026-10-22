Selde evi hasar gören vatandaş, barınma sorununa çözüm bekliyor

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 2023 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından evi hasar gören ve tahliye edilen Cevdet Yılmaz, yaklaşık 3 yıldır kirada yaşadığını belirterek barınma sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Alaplı ilçesine bağlı Çamcılar köyünde yaşayan Cevdet Yılmaz’ın evi, 30 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen sel felaketinde hasar gördü.

Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre, selin ardından İl Özel İdaresi ve AFAD tarafından evde yapılan incelemeler sonucunda yapının birinci derece riskli olduğu değerlendirilerek tahliye edilmesi istendi.

"Asgari ücretle çalışıyorum, kirada oturuyorum"

REKLAM

Tahliye kararının ardından kiralık bir eve taşındığını belirten Yılmaz, yaklaşık 3 yıldır ailesiyle birlikte burada yaşadığını söyledi.

Asgari ücretle çalıştığını ve çocuğunun eğitim hayatının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, kira giderlerinin aile bütçesini zorladığını dile getirdi.

Tahliye sürecinde kendisine sınırlı miktarda maddi destek sağlandığını belirten Yılmaz, sonraki dönemde ek bir yardım almadığını öne sürdü.

"İlgili kurumlardan çözüm bekliyorum"

Yaşadığı süreci anlatan Cevdet Yılmaz,"Asgari ücretle çalışıyorum. 3 yıldır kirada oturuyorum. Çocuğum okula gidiyor ve zor durumdayım. Kendi evim hasarlı olduğu için evime de gidemiyorum. 3 yıl geçmesine rağmen Valilik, Özel İdare ya da AFAD’dan herhangi bir sonuç alamadım. Çaresiz durumdayım. Devletimizin kurumlarından yardım bekliyorum" dedi.

REKLAM

Kurumların değerlendirmesi bekleniyor

Barınma sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasını isteyen Yılmaz, durumunun ilgili kurumlar tarafından yeniden değerlendirilmesini talep etti. Yılmaz’ın yardım ve başvuru süreçlerine ilişkin açıklamaları kendi beyanına dayanırken, ilgili kurumların konuya ilişkin değerlendirmesi henüz bilinmiyor.