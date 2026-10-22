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        Selde evi hasar gören vatandaş, barınma sorununa çözüm bekliyor

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 2023 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından evi hasar gören ve tahliye edilen Cevdet Yılmaz, yaklaşık 3 yıldır kirada yaşadığını belirterek barınma sorununa çözüm bulunmasını istedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:07 Güncelleme:
        Selde evi hasar gören vatandaş, barınma sorununa çözüm bekliyor

        Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde 2023 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından evi hasar gören ve tahliye edilen Cevdet Yılmaz, yaklaşık 3 yıldır kirada yaşadığını belirterek barınma sorununa çözüm bulunmasını istedi.

        Alaplı ilçesine bağlı Çamcılar köyünde yaşayan Cevdet Yılmaz’ın evi, 30 Kasım 2023 tarihinde meydana gelen sel felaketinde hasar gördü.

        Yılmaz’ın aktardığı bilgilere göre, selin ardından İl Özel İdaresi ve AFAD tarafından evde yapılan incelemeler sonucunda yapının birinci derece riskli olduğu değerlendirilerek tahliye edilmesi istendi.

        "Asgari ücretle çalışıyorum, kirada oturuyorum"

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        Tahliye kararının ardından kiralık bir eve taşındığını belirten Yılmaz, yaklaşık 3 yıldır ailesiyle birlikte burada yaşadığını söyledi.

        Asgari ücretle çalıştığını ve çocuğunun eğitim hayatının devam ettiğini ifade eden Yılmaz, kira giderlerinin aile bütçesini zorladığını dile getirdi.

        Tahliye sürecinde kendisine sınırlı miktarda maddi destek sağlandığını belirten Yılmaz, sonraki dönemde ek bir yardım almadığını öne sürdü.

        "İlgili kurumlardan çözüm bekliyorum"

        Yaşadığı süreci anlatan Cevdet Yılmaz,"Asgari ücretle çalışıyorum. 3 yıldır kirada oturuyorum. Çocuğum okula gidiyor ve zor durumdayım. Kendi evim hasarlı olduğu için evime de gidemiyorum. 3 yıl geçmesine rağmen Valilik, Özel İdare ya da AFAD’dan herhangi bir sonuç alamadım. Çaresiz durumdayım. Devletimizin kurumlarından yardım bekliyorum" dedi.

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        Kurumların değerlendirmesi bekleniyor

        Barınma sorununa kalıcı bir çözüm bulunmasını isteyen Yılmaz, durumunun ilgili kurumlar tarafından yeniden değerlendirilmesini talep etti. Yılmaz’ın yardım ve başvuru süreçlerine ilişkin açıklamaları kendi beyanına dayanırken, ilgili kurumların konuya ilişkin değerlendirmesi henüz bilinmiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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