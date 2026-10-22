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        Peker, Alaplı'daki görevine başladı

        Alaplı Sosyal Hizmetler Müdürü Çağdaş Toraman'ın Karadeniz Ereğli'ye müdür olarak atanmasının ardından boşalan göreve Deniz Peker getirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Peker, Alaplı'daki görevine başladı

        Alaplı Sosyal Hizmetler Müdürü Çağdaş Toraman’ın Karadeniz Ereğli’ye müdür olarak atanmasının ardından boşalan göreve Deniz Peker getirildi.

        Yaklaşık 9 yıldır Karadeniz Ereğli’de aynı kurum bünyesinde görev yapan Peker, meslek hayatı boyunca sosyal hizmetlerin farklı birimlerinde önemli görevler üstlendi.

        Daha önce Ereğli Kız Yetiştirme Yurdunda 5 yıl görev yapan Peker, sosyal servis biriminde rehber uzman öğretmen olarak da çalıştı. 2019 yılından bu yana ise Sosyal Hizmetler Merkezinde görevini sürdürdü.

        Sosyal Hizmetler Müdürlüğündeki görevine bugün itibarıyla başlayan Deniz Peker, kurumun yürüttüğü çalışmalarla ilgili mesaisine başladı.

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        Peker’in yeni görevinde, ilçedeki sosyal hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerin koordinasyonundan sorumlu olacağı belirtildi.

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