GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağındaki grizu patlamasında 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ocaktan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi, 5 yaralı hastaneye kaldırıldı.

- Vali Hacıbektaşoğlu'nun açıklaması

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Gelik beldesinde özel bir maden ocağında saat 10.00 sıralarında grizu patlaması meydana geldiğini söyledi.

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Maden ocağında 8 kişinin olduğunun belirtildiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Bu 8 kişiden 7'si ocaktan çıkarıldı. Maalesef bu 7 kişiden 2 kardeşimiz hayatını kaybetmiş vaziyette hastaneye intikal etti. Diğer 5 kişi yaralı. Bunlardan 4'ü Atatürk Devlet Hastanesi'nde. Yaralılardan 3'ünün durumu iyi, biri üniversite hastanesine sevk edildi ama durumu iyi. 2'sinin şuuru açık, 2'si de yanık olduğu için entübe edildi. 1'i Ankara'ya sevk edildi. 1 kişi de hazırlanıyor, Ankara'ya sevk edilecek. Şu an bir madencimiz madende, ona ulaşıldı, çıkarılmaya çalışılıyor. Onun hayati durumunu kesin teyit etmedik. Durum bu şekilde." diye konuştu.

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Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden 2 kişi için başsağlığı, olayla ilgili ise geçmiş olsun dileğinde bulundu.