GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden ocağındaki grizu patlamasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Gelik beldesi Dereiçi mevkisindeki özel kömür madeni ocağında grizu patlaması meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ocaktan çıkarılan Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan Cemal Arslan ve Okan Dinçer, Ankara'ya sevk edildi.
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, Gelik beldesinde özel bir maden ocağında saat 10.00 sıralarında grizu patlaması meydana geldiğini söyledi.
Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Vali Hacıbektaşoğlu, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Hacıbektaşoğlu, ardından grizu patlamasının meydana geldiği maden ocağına giderek yetkililerden bilgi aldı, incelemelerde bulundu.
Hastane önünde fenalık geçiren madencilerin yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.
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