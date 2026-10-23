GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden ocağındaki grizu patlamasında 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Vali Hacıbektaşoğlu, başsağlığı ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Ocaktan çıkarılan Cengiz Bölükbaşı, Recep Çolakoğlu ve Murat Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan Cemal Arslan (45), Okan Dinçer (38), Soner Dinçer (34), Ercan Akdal (40) ve Kurtuluş Elmas (38) hastaneye kaldırıldı.

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