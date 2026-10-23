Maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden 3 işçinin cenazeleri yarın toprağa verilecek

Patlamada yaşamını yitiren madencilerden 25 yaşındaki Cengizhan Bükrübaş, Perşembe beldesinde, 45 yaşındaki Recep Çolakoğlu Beycuma beldesindesinde ve 38 yaşındaki Murat Kaya ise Saltukova beldesinde öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

Ekiplerin çalışması sonucu hayatını kaybeden Cengizhan Bükrübaş (25), Recep Çolakoğlu (45) ve Murat Kaya'nın (38) cenazeleri ocaktan çıkarılarak morga kaldırıldı. Patlamada yaralanan 5 madenci ise Ankara ve Zonguldak'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

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