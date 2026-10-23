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        Zonguldak'taki bina çökmesi soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta bina çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 18:39 Güncelleme:
        Zonguldak'taki bina çökmesi soruşturmasında 3 şüpheli tutuklandı

        Zonguldak'ta bina çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin soruşturmada 5 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 21 Ekim'de Meşrutiyet Mahallesi Sütliyen Sokak'ta meydana geldi. Bitişikteki binanın yıkım çalışmaları sırasında 3 katlı betonarme binanın çökmesi sonucu Türkan Akçaharman Özhan (74) hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman (68) yaralandı.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Şüphelilerden A.K., E.K. ve T.Ö. tutuklama talebiyle, F.B. ve S.C. ise adli kontrol talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. İş veren A.K., E.K. ve kepçe operatörü T.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.B. ve S.C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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