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        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta terör örgütü davasında 1'i tutuklu 4 sanığın yargılaması devam etti

        Zonguldak'ta terör örgütü davasında 1'i tutuklu 4 sanığın yargılaması devam etti

        Zonguldak'ta polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 1'ü tutuklu 4 üniversite öğrencisi hakim karşısına çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:17 Güncelleme:
        Zonguldak'ta terör örgütü davasında 1'i tutuklu 4 sanığın yargılaması devam etti

        Zonguldak'ta polis ekiplerince terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanan 1'ü tutuklu 4 üniversite öğrencisi hakim karşısına çıktı.

        Geçtiğimiz haziran ayında Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında THKPC, DevYol ve Devrimci Hareket örgütleri içerisinde faaliyet gösterdikleri ve Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) ile bağlantılı oldukları iddia edilen 4 öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda N.Ş., S.D., İ.K. ve B.N.T. isimli öğrenciler yakalanarak gözaltına alındı. Cumhuriyet savcılığındaki ifadeleri sonrası mahkemeye çıkarılan şüphelilerden N.Ş., S.D. ve B.N.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, İ.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık N.Ş.'nin yanı sıra geçen 18 Eylül'de tahliye edilen sanıklar B.N.T., T.S.D. ve İ.K. ile taraf avukatları ve aileleri katıldı. Duruşmada dernek faaliyetlerinin yasal olarak yürütüldüğünü öne süren sanıklar, suçlamaları reddetti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık N.Ş.'nin tahliyesine karar verdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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