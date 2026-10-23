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        Zonguldak'ta maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 20:09 Güncelleme:
        Zonguldak'ta maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

        Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı özel maden ocağındaki grizu patlamasına ilişkin 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, beldede ruhsatlı maden sahasında bulunan maden ocağında metan gazı birikmesi sonucu patlama meydana geldiği belirtildi.

        Olayın ardından ilgili kurum ve ekiplerce başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde ocakta bulunan 8 işçiden 3'ünün hayatını kaybettiğinin, 5 işçinin ise yaralandığının belirlendiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

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        "Yaralı işçilerden 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu anlaşılmıştır. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmış, soruşturmanın yürütülmesi amacıyla bir cumhuriyet başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olayla ilgili bilirkişi heyeti oluşturulmuştur. Soruşturma kapsamında işletme sahibi M.S.D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. hakkında gözaltı kararı verilmiştir."

        Açıklamada, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturmanın titizlikle ve çok yönlü sürdürüldüğü ifade edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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