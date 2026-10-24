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        Zonguldak madendeki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 3'e çıktı

        ZONGULDAK'ta 3 işçinin yaşamını yitirdiği madendeki metan gazı birikmesi sonucu yaşanan patlama sonrası işletme sahibi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanının ardından maden mühendisi M.Ç. de gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:46 Güncelleme:
        Zonguldak madendeki patlamaya ilişkin gözaltı sayısı 3'e çıktı

        ZONGULDAK’ta 3 işçinin yaşamını yitirdiği madendeki metan gazı birikmesi sonucu yaşanan patlama sonrası işletme sahibi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanının ardından maden mühendisi M.Ç. de gözaltına alındı.

        Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan bir maden ocağında dün saat 10.00 sıralarında metan gazı birikmesi sonucu patlama oldu. Olayda madende bulunan 8 işçiden 3’ü hayatını kaybetti. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında işletme sahibi M S D. ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında maden mühendisi M.Ç. de gözaltına alındı.

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        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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